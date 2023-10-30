В Хабаровском крае ищут маньяка-педофила

В Хабаровском крае идет розыск маньяка-педофила, который изнасиловал двух девочек восьми и девяти лет в заброшенном гараже. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил знакомый с ситуацией источник «Известий».

«Днем 28 октября маньяк совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух сестер. Преступление он совершил в заброшенном помещении в селе Ильинка», — рассказал собеседник. По его данным, с заявлением в полицию обратилась мать девочек. В тот же день было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), уточнил источник.

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