Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»

Андрей Николишин об «Авангарде»: «Оборона – полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать»

Главный арбитр КХЛ Анисимов о моменте Атанасова и Прохоркина: «Ближе к пяти минутам. Двадцатки нет. Николай не ловил его коленом в колено» Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ

Николай Заварухин: «Автомобилист» мало забивает. Нужны черновые, грязные голы, которые меняют исход матча, гонят команду вперед. Таких шайб нам не хватает» Третьяк о Суперсерии-1972: «Прихлопнули канадцев очень сильно. Они думали, будет легкая прогулка. Стояли без зубов, лохматые: «Мы вас сырыми съедим, ребята» headtopics.com

Алексей Заварухин о 5:2 с «Куньлунем»: «Любая машина дает сбой. Во 2-м периоде дали шанс сопернику. В перерыве внесли изменения, результат пришел»

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Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Прочитайте больше ⮕

Сакамото после победы на Гран-при Канады: «Вращения могут быть лучше, и я хочу повысить оценку за компоненты»«Сегодня я была очень спокойна, мне почти что казалось, что я катаюсь дома. Прочитайте больше ⮕

Леннокс Льюис: «Фьюри выиграл бой. Кроме нокдауна, Нганну весь бой просто пытался контратаковать«Мне кажется, что Фьюри выиграл бой, но опять же, я тоже сторонник того, чтобы забрать титул у чемпиона. Прочитайте больше ⮕

Фьюри — о бое с Нганну: я немного заржавел, у меня были проблемы с таймингомБританский боксёр Тайсон Фьюри остался недоволен своим выступлением в поединке с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Прочитайте больше ⮕

Фернандеш: тен Хаг обращается напрямую ко мне, когда хочет что-то донести до командыАтакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Эриком тен Хагом, а также о том, как нидерландский специалист выстраивает коммуникацию с остальными игроками. Прочитайте больше ⮕

Соболенко о том, что стадион в Канкуне готовили в последний момент: «Это не уровень итогового. Надеюсь, в следующем году WTA постарается получше»«Я недовольна, что мы не смогли потренироваться на игровом корте. Прочитайте больше ⮕