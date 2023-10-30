– о Кроуфорде: «Он должен быть в учебниках по боксу»

не просто хорош, а великолепен. Я думаю, что он должен быть в учебниках по боксу. Обожаю смотреть его бои. Возможно, что Теренс – лучший боксер вне весовых категорий, ведь он абсолютный чемпион в двух дивизионах», – заявил чемпион мира по боксу

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Фрэнсис Нганну: «Итог поединка с Фьюри – позор бокса. Этих судей нужно наказать. В боксе много дерьма, мы разоблачим эту помойку» Усик – о переносе поединка с Фьюри: «У нас подписан контракт, в котором сказано, что бой пройдет 23 декабря. Пусть Фьюри освободит титул, а потом идет отдыхать» headtopics.com

Фердинанд о Роналду: «Есть звезды, суперзвезды и легенды, а есть этот парень. Когда он появляется, все остальные отходят на второй план» Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России

Фрэнсис Нганну заявил, что будет выступать одновременно в MMA и боксе: «Если у меня есть необходимые навыки, то почему бы и нет?» «Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости headtopics.com

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Автобус «Лиона» закидали камнями, тренер Гроссо ранен осколками стекла. Игра с «Марселем» под вопросомМатч 10-го тура Лиги 1 «Марсель» – «Лион» должен начаться в 22:45 по московскому времени. Прочитайте больше ⮕

– о бое с Фьюри: «23 декабря, я готов»«Я готов к 23 декабря, я готов», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик. Прочитайте больше ⮕

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Гюндоган про 1:2 с «Реалом»: «Я пришел сюда не для того, чтобы проигрывать такие матчи. Хочется видеть больше гнева и разочарования в раздевалке»«Я хочу быть честным, но не переборщить – не хочу говорить то, что не должен. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри: «Разбудите меня, когда до боя останется 5 минут»«Разбудите меня, когда до боя останется 5 минут», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри. Прочитайте больше ⮕

Меликов предложил задержанным в аэропорту «отмыться от позора» в зоне СВООн поделился мнением о судьбе участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые были задержаны правоохранителями. Прочитайте больше ⮕