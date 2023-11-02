Джо Сейвард: «В приглашении Алонсо есть смысл для «Ред Булл». Возможно расторжение контракта Переса без компенсации»

] в тот момент, когда известный испанский журналист «Ф-1» заявил, что впечатлен слухом, который ему передали в воскресенье вечером, но решил ничего не рассказывать. Спустя небольшое количество времени начали звучать предложения из Испании, что Алонсо может снова причудливо сработать ногами и не остаться в «Астон Мартин» в 2024-м, хотя он предположительно подписал «многолетний контракт». Говорят, что он может оказаться в «Ред Булл» в следующем году.

В таком решении есть смысл для «Ред Булл», потому что Перес не делает то, что должен. Несмотря на то, что возрожденныйсмотрится достаточно хорошо, пригласить Фернандо, пожалуй, лучше. «Ред Булл» пришлось бы заняться отношениями между гонщиками, так как с Алонсо бывает непросто, но ему 42 года, и он не останется в команде вечно… Поэтому он соответствовал бы всем требованиям до того момента, как «Ред Булл» не найдет кого-то помоложе.

Откажется ли «Ред Булл» от предложения со стороны Алонсо? Такой ход в некоторой степени взорвал бы рынок пилотов, и большинство людей были бы счастливы понаблюдать, сможет ли Фернандо дать бой Ферстаппену, если команда продолжит доминировать в следующем году так же, как сегодня. headtopics.com

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