«Хочется, чтобы он обнял»: звезда «Ледникового периода» о расставании с женихом

Звезда «Ледникового периода» актриса Валерия Ланская, выступавшая в проекте с олимпийскими чемпионами Алексеем Ягудиным и Романом Костомаровым, рассказала в интервью Леди Mail.ru о переживаниях после расставания с женихом. Артистка призналась, что не чувствует себя одинокой.

«Это грустно, когда рядом нет человека, с которым ты можешь вечером после работы поделиться своими эмоциями и переживаниями, чтобы он просто обнял и ты могла почувствовать себя ранимой. Когда все тащишь на себе, иногда хочется, чтобы тебя пожалели и сказали, какая ты прекрасная и как тебя любят. Но одинокой я себя не чувствую, так как у меня много работы и домашних забот», — поделилась знаменитость.

Ланская в 2022 году призналась, что встречается с балетмейстером Эдгаром Голосным, с которым познакомилась девять лет назад. По словам актрисы, между ними всегда была симпатия, но сблизились они только после ее развода. А 7 мая 2023 года пара объявила о помолвке и начала подготовку к свадьбе, которая так и не состоялась. В октябре звезда заявила о расставании с женихом, отметив, что «так бывает». headtopics.com

Ланская также была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

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