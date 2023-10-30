В Москве прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом Виктором Маматовым

В Москве прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлонуНа церемонии присутствовали президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, олимпийские чемпионы по биатлону Ольга Зайцева и Светлана Ишмуратова.

«Мы сегодня скорбим в связи с уходом из жизни наставника, тренера, замечательного человека. До последней минуты своей жизни он интересовался тем, что происходит у нас в спорте, в федерации. Он был в трезвой памяти и давал всегда советы. Мы все будем помнить его стержень, несгибаемую волю, иностранные друзья просили передать, что они помнят и любят его. Светлая память», — приводит слова Майгурова ТАСС.

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