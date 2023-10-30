«Коленки точно не трясутся». Корнеева – о первом турнире на уровне WTA

рассказала о впечатлениях от первой победы на уровне про-тура. На турнире серии WTA-250 в Гонконге Корнеева прошла два круга квалификации, а в основе обыграла соотечественницу №140 Валерию Савиных.

«Не скажу, что запомню этот матч на всю жизнь, но опыт очень хороший. Недовольна результатом – он мог быть намного лучше! Но для первого турнира я довольно хорошо сыграла, к тому же узнала игроков, поближе познакомилась с организацией турнира. Надеюсь, скоро удастся влиться в WTA систему.

Коленки точно не трясутся, наоборот, всё очень интересно. На юниорском уровне не все друг с другом здороваются, а тут как бы и не общаются, но обязательно при встрече, на том же завтраке, поприветствуют тебя. Так что не чувствую дискомфорта или нервозности. Много общалась с русскими девочками о жизни, теннисе. С той же Соней Лансере, Камиллой Рахимовой, Миррой Андреевой», – сказала Корнеева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной. headtopics.com

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