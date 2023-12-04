Барселона обыгрывает Атлетико со счетом 1:0

в рамках турнира Испания - Примера, 15-й тур. Начало встречи 3 декабря 2023 года запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпик Льюис Компанис.Всё, прозвучал финальный свисток! «Барселона» обыгрывает «Атлетико» благодаря голу Жоау Феликса в середине первого тайма — 1:0! Вот так судьбу встречи решил гол португальца, который арендован каталонцами как раз у «матрасников». Команда Хави набирается три очка и перебирается на чистое третье место.

А коллектив Симеоне устраивается на четвёртой строчке таблицы Примеры. И на этом нашу трансляцию будем завершат





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