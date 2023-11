Violência aumenta na fronteira entre Israel e Líbano

Após semanas de trocas de fogo circunscritas, os últimos dias viram a maior violência na fronteira entre Israel e o Líbano desde a guerra de 2006, o que fez aumentar o medo de uma segunda frente norte para Israel além da intensa campanha na Faixa de Gaza, num conflito que ninguém parece querer, mas que também ninguém exclui. Ataques israelitas mataram duas pessoas no Sul do Líbano na segunda-feira, disse o Amal, aliado do Hezbollah, movimento xiita libanês, apoiado pelo Irão.

Do lado de Israel, morreu um trabalhador da empresa de electricidade que tinha sido ferido, junto com outros trabalhadores da empresa, num ataque do Hezbollah da véspera. Israel evacuou uma cidade e algumas comunidades no Norte por temer que fossem atingidas por disparos do Hezbollah, mas os disparos dos dois lados estiveram, até domingo, bastante circunscritos a uma zona perto da fronteira, sublinha a agência Reuters. Mas passaram esse limite, com ataques contra Acre e os subúrbios de Haifa, a terceira maior cidade de Israe

