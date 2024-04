Vice-provedora da Santa Casa de Lisboa demite-se após prejuízo de 50 milhões de euros

Nota prévia: Ana Vitória Azevedo demitiu-se das funções de vice-provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). A demissão tornou-se inevitável depois de notícias especialmente na revista Visão sobre o seu papel na frustrada tentativa de entrada no negócio do jogo no Brasil, contestado agora por outros membros da Mesa (administração). O resultado líquido foi a perda de cerca de 50 milhões de euros.

Ana Vitória tinha, na altura, o pelouro da internacionalização e é considerada muito próxima da ministra Mendes Godinho, que foi validando a operação, pensada ainda antes de ela assumir a pasta. Os contornos desta desastrosa investida justificariam, por si só, uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da Santa Casa nos últimos anos. 1. A primeira ideia que se tem do Governo Montenegro é que é constituído por gente com a vida feita e que pode voltar aos seus afazeres, se as coisas correrem mal. Ora isso é um sinal positiv

