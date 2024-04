Von der Leyen investigada pela Procuradoria Europeia por negócio de vacinas com a Pfizer

A Procuradoria Europeia está investigando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por supostas irregularidades no negócio de vacinas contra a covid-19 com a Pfizer. A investigação foi iniciada com base em trocas de mensagens entre von der Leyen e o CEO da Pfizer, Alberto Bourla, antes do maior acordo de vacinas da União Europeia.

Procuradoria Europeia investiga 15 suspeitas de fraude com fundos europeus, três já são do PRRPRR já deu lugar à abertura de 233 investigações internacionais. Portugal tem 15 sobre fundos europeus, 3 das quais sobre o PRR.

