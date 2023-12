TAP ganha prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do Sul

A TAP ganhou os prémios de companhia aérea mundial líder para África e América do Sul, na 30ª edição dos World Travel Awards, que decorreram na sexta-feira, segundo um comunicado hoje divulgado. A transportadora detalhou que estes prémios, considerados os"Óscares" do turismo mundial, foram atribuídos à TAP numa gala na sexta-feira, no Burj Al Arab, no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

"Os World Travel Awards de líder mundial entregues à TAP reconhecem a renovação por que a companhia está a passar e o empenho das suas equipas e tripulações na melhoria da experiência de viagem dos seus passageiros", adiantou, na mesma nota. A eleição da TAP"foi feita através de um processo de votação online de profissionais da área de turismo e viagens na sua maioria, designadamente agentes de viagens, operadores e organizações de turismo, oriundos de mais de 100 países, bem como pelo público em geral", indico





