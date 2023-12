Banda Os Quatro e Meia vai atuar na passagem de ano em Lisboa

O anúncio foi feito pelo autarca de Lisboa, Carlos Moedas, este domingo. Após esgotar os Coliseus, o Estádio Cidade de Coimbra e, no mês passado, a Altice Arena, a banda prepara-se agora para atuar na noite de passagem de ano de Lisboa.irá atuar nas celebrações da noite de passagem de ano na capital. As declarações foram feitas pelo autarca em entrevista à TVI.

Recorde-se que a banda, nascida na cidade de Coimbra, após se estrear nos Coliseus de Lisboa e Porto e no Estádio Cidade de Coimbra, atuou em novembro deste no Altice Arena, num concerto completamente esgotado. Em maio de 2013, um grupo de amigos com gosto comum pela música juntavam-se para uma pequena atuação num Sarau de Gala no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra. Foi assim a primeira apresentação d’Os Quatro e Mei





