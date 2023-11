Sismo com magnitude de 6,1 na escala de Richter em Timor

O tremor de terra ocorreu 36,1 quilómetros de profundidade da ilha a leste do arquipélago, perto da cidade de Kupang (Indonésia), onde foi sentido com grande intensidade, segundo um jornalista da agência AFP, não havendo, pelo menos para já, registo de vítimas.Número de mortos do primeiro sismo no Afeganistão reduzido para"mais de mil"Cerca de 120 mortos e mil feridos contabilizados em sismo no AfeganistãoSismo no Afeganistão.

