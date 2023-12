Seguradoras podem se beneficiar com a incorporação de tecnologias de blockchain e metaverso

(BCG) lançou um relatório que assinala as vantagens que a incorporação das tecnologias de blockchain e metaverso podem trazer às seguradoras : começando por alcançar gerações mais jovens e reduzir as fraudes com seguros. Algumas empresas já abriram os braços a inovação, enquanto outras preferem manter os métodos tradicionais de operar. A consultora concluiu que a maioria das seguradoras está preparada para adotar tecnologias do metaverso (realidade virtual e aumentada) e blockchain.

e algumas gostariam de adotar estas tecnologias em todas as áreas de negócio. É uma pretensão expectável, dadas as previsões de futuras receitas: prevê-se que as receitas relacionadas com a tecnologia de blockchain para o setor segurador passemA BCG aponta 6 oportunidades estratégicas para desbloquear o valor comercial destas tecnologias.Ao integrar tecnologias de blockchain, as seguradoras podem diversificar as fontes de rendimento segurando ativos digitais como(conhecido por NFT´s) e investimentos em criptomoedas, ou informação sensível, como chaves privadas, que autorizam transações de criptomoeda





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Seguradoras UNA com dois novos administradoresNuno Catarino e Eduardo Dias reforçaram a administração das seguradoras UNA juntando-se a José Almaça como novos membros da gestão de topo.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

O papel da tecnologia na internacionalização das seguradorasQual o impacto do uso da tecnologia na internacionalização do setor segurador? Este será o mote do próximo debate do ECO Seguros, que aconteceu no dia 7 de novembro.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

73% das seguradoras espanholas usam IAUso de Inteligência Artificial e de Big Data nas estruturas tecnológicas das empresas aumentam a capacidade competitiva das seguradoras, pois permitem a redução dos custos e o aumento de clientes.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ranking: Top 30 das seguradoras europeias cresceu 12%As 30 maiores seguradoras europeias cresceram em prémios mas baixaram em lucros. Veja o ranking estabelecido pela agência A.M.Best, especialista da indústria seguradora.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salárioEstudo da BCG revela ainda que o rendimento disponível após despesas das famílias portuguesas tem vindo a decrescer desde 2020. &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Portugueses poupam menos de 10% do salário, diz estudoEstudo da Boston Consulting Group (BCG) revela que dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salário, dificultando hábitos de poupança e perdendo poder de compra.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »