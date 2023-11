Portugueses poupam menos de 10% do salário, diz estudo

Os portugueses têm sentido o rendimento disponível encolher, perdendo poder de compra e dificultando hábitos de poupança. É o que diz um recente estudo da Boston Consulting Group (BCG), que nota que dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salário.

De acordo com o o estudo"Consumer Sentiment Survey 2023", os rendimentos das famílias portuguesas estão a cair desde 2020, sendo que 66% não chega a poupar 10% do que ganha todos os meses e, a cada grupo de dez portugueses, há quatro"que nem 5% do seu rendimento" líquido consegue poupar. Por outro lado, 16% dos portugueses dizem poupar entre 10% a 20% do salário líquido. Outros 10% dizem conseguir reservar 20% a 30% do salário e"apenas 2% consegue economizar mais de metade do que aufere





dinheiro_vivo

Dois terços dos portugueses poupam menos de 10% do salárioEstudo da BCG revela ainda que o rendimento disponível após despesas das famílias portuguesas tem vindo a decrescer desde 2020.

