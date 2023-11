SC Braga volta a empatar, agora na Taça da Liga

Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”Parentalidade: “As mães ficam muito preocupadas porque se zangam e gritam. Mas as crianças não precisam de mães que estão sempre calmas”

No pico da pandemia, Boris Johnson queria que os idosos "aceitassem o seu destino" para os mais novos "seguirem com a vida"

"Há um descontentamento notável e houve um efeito de panela de pressão que rebentou, mas estamos a resolver os problemas"

"Quem não se sente...": agricultores não querem ceder água do Alqueva a Espanha e lembram intenções dos espanhóis no passado

RTPNOTICIAS: Sporting de Braga tem 'ambição natural' de estar na final four da Taça da LigaO Sporting de Braga tem a ambição de estar na final four da Taça da Liga de futebol e tem tido 'um desempenho exibicional de muito bom nível', considerou hoje o seu treinador, Artur Jorge.

SICNOTICIAS: Braga estreia-se na Taça da Liga e tenta evitar apuramento do Casa PiaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RTPNOTICIAS: Union Berlim, adversário do Braga na Champions, eliminado da Taça da AlemanhaO Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, foi hoje eliminado nos 16 avos de final da Taça da Alemanha em futebol ao perder em Estugarda por 1-0.

SICNOTICIAS: Taça da Liga: Benfica dá 'dois pontapés' na crise e vinga-se no AroucaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

RENASCENCA: Benfica regressa às vitórias e assume liderança do grupo na Taça da LigaRecorde os melhores momentos da partida e veja os golos em rr.pt.

VISAO_PT: Benfica vence em Arouca e dá passo importante rumo à ‘final four’ da Taça da LigaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

