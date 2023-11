Sala secreta com esboços atribuídos a Miguel Ângelo abre ao público em Florença

As circunstâncias que terão levado o artista a enclausurar-se voluntariamente nesta sala, e a traçar nas suas paredes cerca de meia centena de desenhos e esboços a carvão e giz, prendem-se com as reviravoltas políticas na Florença do seu tempo. Em 1527, as tropas do imperador Carlos V saquearam Roma e levaram preso o papa Clemente VII, que mais tarde logrou fugir.

Foi neste contexto que Miguel Ângelo se refugiou, um tanto ironicamente, sob a própria capela funerária dos Médici, num espaço que terá servido a dada altura como depósito de carvão, e que esteve esquecido durante séculos até ter sido.

O director do Museu das Capelas dos Médici era então Paolo Dal Poggetto (1936-2019), um grande especialista da arte da Renascença, que suspeitou que o gesso que recobria as paredes poderia esconder alguma coisa e deu instruções para que este fosse removido.

O artista acabou por não estar muito tempo escondido, porque Clemente VII, ainda no mesmo ano de 1930, revogou a sentença para permitir que Miguel Ângelo concluísse os seus trabalhos na capela dos Médici. O papa ainda lhe encomendou também o famosoFoi, aliás no mesmo ano em que morreu Clemente VII, 1534, que Miguel Ângelo abandonou definitivamente Florença.

Nem todos os investigadores aceitam a atribuição generalizada destes desenhos ao autor do tecto da Capela Sistina, embora a maioria reconheça que alguns serão provavelmente dele, já que apresentam grandes semelhanças com algumas pinturas e esculturas que já então produzira.

