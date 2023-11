Israel ataca outro campo de refugiados, onde matou militares palestinianos

Por terra e pelo ar, com drone, o ataque ao campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia aconteceu na madrugada desta quarta-feira e foi reivindicado por Israel. O Exército israelita diz que o alvo eram militares palestinianos e anunciou que desta operação resultou a morte de vários combatentes.

Israel adiantou ainda que os soldados encontraram e destruíram um poço subterrâneo cheio de munições e prenderam um alto funcionário palestiniano e o filho. Segundo Israel, trata-se de um oficial pertencente à Fatah - o partido do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas, principal rival do Hamas.

O Ministério da Saúde da Palestina diz que há três civis entre as vítimas mortais deste ataque, que fez ainda vários feridos e deixou um rasto de destruição nas ruas. Este episódio fez aumentar o desespero de quem já aqui vive em situação de refugiado. O funeral dos três homens juntou centenas de pessoas e o comércio fechou em protesto contra o assassinato de civis.Além da Faixa de Gaza, a Cisjordânia é também alvo das operações do exército israelita. Desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro, mais de 100 palestinianos foram mortos na Cisjordânia.

Israel adianta ainda que, mais a norte,na fronteira com o Líbano, as forças militares estão também presentes e em alerta máximo depois de repetidos confrontos com combatentes do Hezbollah.Dezenas de palestinianos foram mortos no bombardeamento ao maior campo de refugiados da Faixa de Gaza, um ataque que o exército israelita confirmou, indicando que visava um dos responsáveis pelo ataque do Hamas de 7 de outubro.

