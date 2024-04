Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em Sydney "Ele já não vai aparecer": Pai de jovem desaparecido no mar em Gaia perde esperança de encontrar o filhoCondutor engana-se e deixa carro nas escadas de acesso à estação de metro da Casa da MúsicaPisadela em discoteca acaba com morte à facada em AlbufeiraO antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho considera que Luís Montenegro tem...

Em entrevista ao 'podcast'"Eu estive lá", da rádio Observador, o antigo presidente do PSD diz que"até certo ponto" entende essa preocupação do atual líder social-democrata e primeiro-ministro"porque é importante que os partidos possam ter uma perspetiva para futuro e não ficarem sempre só ligados ao seu passado".

"Eu julgo que ele não sabe isto: para impedir uma humilhação do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. Assinámos os três. A ´troika´' exigia uma carta só dele. Porque não confiava nele", conta. "Eu não conseguia que Paulo Portas aceitasse nenhuma versão. Nenhuma, nenhuma. Convoquei até um Conselho extraordinário para explicar ao Governo que íamos falhar a avaliação porque Paulo Portas não aceitava aquela avaliação. O que se passaria a partir dai era uma incógnita. A 'troika' diria que se não queríamos fazer nada também não enviaria mais dinheiro.

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyJoel esfaqueou mortalmente seis pessoas num centro comercial nos subúrbios de Bondi, em Sydney, Austrália. Cinco das seis pessoas que matou eram mulheres, tal como a maioria dos 12 feridos. As autoridades confirmaram que o agressor sofria de esquizofrenia. Segundo as autoridades, o pai de Joel prestou declarações sobre o longo historial de doença mental e frustrações do filho em relação às mulheres.

Contribuintes podem começar hoje a entregar a declaração anual do IRSSaiba o que muda este ano.

Quem era Joel Cauchi, o autor do ataque com faca num centro comercial em Sydney que matou seis pessoasCauchi, que teria esquizofrenia e era obcecado por facas, ter-se-á mudado para Sydney um mês antes do ataque, não se sabendo as razões da mudança.

Homem esfaqueia seis pessoas até à morte em SydneyUm homem esfaqueou mortalmente seis pessoas num centro comercial nos subúrbios de Bondi, em Sydney, Austrália. Cinco das seis vítimas eram mulheres. O agressor sofria de esquizofrenia e tinha frustrações em relação às mulheres.

