Homem esfaqueia seis pessoas até à morte em Sydney

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em Sydney Benjamin Netanyahu vai voltar a reunir gabinete de guerra de IsraelCaldo entornado entre Margarida Corceiro e João FélixMenina de 8 anos morre atropelada em festa de escuteirosCasal quer exumar corpo da filha bebé para nova autópsiaSaiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em...

Segundo as autoridades, o pai de Joel prestou declarações sobre o longo historial de doença mental e frustrações do filho em relação às mulheres."Ele queria uma namorada.

Casal motard morre em despiste brutal. Jovem que conduzia carro que deu o toque na moto ficou em estado de choqueMãe morre esfaqueada ao tentar salvar filha bebé em ataque num centro comercial em Sydney

Esfaqueamento Sydney Morte Mulheres Esquizofrenia

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Homem que matou seis pessoas em Sydney sofria de doença mentalAtacante matou à facada pessoas que estavam num centro comercial. Foi identificado como sendo Joel Cauchi, de 40 anos, e a polícia acredita que não tinham motivações ideológicas.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Tio que matou sobrinho de 7 anos na rua em Setúbal entregou-se às autoridadesHomem é suspeito de tentar matar outro homem.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

O Homem é o lobo do Homem?A Lei do Restauro da Natureza seria, em abstrato, pouco polémica. Trata-se de uma típica política europeia, moderada e pouco interessante. Não obstante, foi arrastada para o olho do furacão.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Polícia “heroína” abateu homem que esfaqueou várias pessoas em SidneyUm vídeo partilhado nas redes sociais mostra como um homem encurralou o atacante que esfaqueou várias pessoas, perto da praia de Bondi em Sidney, na Austrália.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Despiste e queda de 120 metros na A7 causam morte a homem em Celorico de BastoA vítima mortal do despiste seguido de queda, em Celorico de Basto, distrito de Braga, é um homem com idade compreendida entre os 50 e os 60 anos.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Despiste e queda de 120 metros na A7 causam morte a homem em Celorico de BastoDe acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emerg&234;ncia e Prote&231;&227;o Civil do T&226;mega e Sousa, na sequ&234;ncia de um despiste, o ve&237;culo caiu de uma ponte com cerca de 120 metros de altura, num local cheio de vegeta&231;&227;o.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »