Roupas de criança desaparecida encontradas perto do local onde foi encontrado o crânio

📆 02/04/2024 21:09:00

📰 cmjornal ⏱ Reading Time:

11 sec. here

6 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 22%

Publisher: 51%

Notícias Notícia

As roupas e os sapatos de Émile, a criança desaparecida há oito meses numa aldeia em França, foram encontrados a cerca de 150 metros do local onde foi encontrado o crânio da criança. As roupas, que foram encontradas na segunda-feira, "não estavam todas no mesmo sítio, mas espalhadas por várias dezenas de metros". "Não foram observados traumatismos ante-mortem (antes da morte).

Criança Desaparecida, Roupas Encontradas, Crânio, Investigação