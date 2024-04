Presidente da Ucrânia felicita Luís Montenegro pela posse como primeiro-ministro de Portugal

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, felicitou hoje Luís Montenegro pela posse como primeiro-ministro de Portugal, afirmando esperar o aprofundamento das relações bilaterais para 'uma paz duradoura na Europa'. 'Parabéns a Luís Montenegro por assumir o cargo de primeiro-ministro de Portugal.

Agradeço a sua integridade ao reconhecer a agressão russa e espero um maior aprofundamento das relações Ucrânia-Portugal para restaurar uma paz justa e duradoura na Europa', escreveu o líder ucraniano na rede social X, em ucraniano, português e inglês. A publicação coincidiu com o momento em que decorria a cerimónia de posse do novo Governo português, ao final da tarde de hoje, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. No seu discurso de posse, Montenegro referiu-se à guerra em curso, na sequência da invasão russa em fevereiro de 2022, afirmando que Portugal continuará 'a dar todo o apoio à Ucrânia no quadro da União Europeia e da NATO'

