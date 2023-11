Revisitar a versão de 1978 de 'Assassinato no Expresso do Oriente'

São memórias de 1978: esta produção britânica, com um elenco internacional, foi um dos títulos emblemáticos do sucesso das adaptações de romances de Agatha Christie., publicado em 1937. Com Kenneth Branagh a dirigir, interpretando também a figura do lendário detective Hercule Poirot, era uma produção internacional que tentava rentabilizar a popularidade de actores como Armie Hammer, Gal Gadot e Annette Bening.

Pois bem, vale a pena, por assim dizer, regressar às origens e revisitar (ou ver pela primeira vez) a versão de 1978, assinada por John Guillermin, nessa altura um realizador em alta, já que, dois anos antes, assinara um “remake” de “King Kong”, com Jessica Lange e Jeff Bridges. Também neste caso, o elenco é um caso série de acumulação de talentos. Por um lado, encontramos veteranos como Peter Ustinov (no papel de Poirot), Bette Davis ou David Niven; por outro lado, surgem nomes em fase de ascensão, como Mia Farrow, Lois Chiles e Jon Finch (que em 1972 protagonizara o fantástico “Frenzy”, de Alfred Hitchcock

