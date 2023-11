Skizo apresenta protótipo de biopele feita a partir de borras de café da Delta. Startup portuguesa desvendou protótipo de uma espécie de couro produzida a partir de borras de café, fruto de uma parceria com a Delta durante a Web Summit.

A Skizo, uma marca portuguesa que alia a inovação tecnológica ao impacto ambiental, apresentou esta quarta-feira, na Web Summit, um protótipo de biopele, uma espécie de couro, concebido a partir de borras de café da Delta, que pode servir indústrias tão distintas como a têxtil ou a hoteleira. "É o primeiro protótipo terminado, concluído com sucesso num tempo recorde. Não chegou a seis meses", diz a cofundadora da Skizo, Andreia Coutinho, ao Negócios. Este protótipo feito a partir de borras de café da Delta surge na sequência do "DisrUPtion" 22/23, programa promovido pelo grupo da família Nabeiro, em que a Skizo foi um dos três vencedores

