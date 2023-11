Rússia intensifica ataques em Avdivka, incêndio eclodiu em refinaria junto ao Mar Negro

As forças russas bombardearam intensamente o centro da cidade de Kherson, danificando 10 edifícios. A cidade de Avdiivka também está a ser alvo de ataques intensos.

Segundo Zelensky, a Rússia teve"perdas dolorosas" depois de tentar cercar esta cidade no leste do país. O Presidente da Ucrânia afirma que o corredor alternativo de exportação do Mar Negro continuará a funcionar apesar de todas as ameaças. Siga em direto

Rússia garante ter abatido 36 drones no Mar Negro e na CrimeiaOs ataques ucranianos contra o territ&243;rio russo aumentaram nos &250;ltimos meses, tendo como pano de fundo uma contraofensiva iniciada por Kiev no in&237;cio de Junho. Consulte Mais informação ⮕

Rússia diz ter abatido 36 drones ucranianos no Mar Negro e na CrimeiaAs forças russas abateram 36 drones ucranianos esta madrugada sobre o Mar Negro e a península da Crimeia, anexada em 2014, anunciou o Ministério da Defesa da Rússia. Consulte Mais informação ⮕

Rússia redobra ataques em zona estratégica para ambos os lados no DonbassO exército russo redobrou hoje os ataques às tropas ucranianas que defendem o reduto estratégico de Avdivka, no sul do Donbass, uma batalha da qual também depende o sucesso da contraofensiva ucraniana em direção ao Mar de Azov. Consulte Mais informação ⮕