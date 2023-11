Web Summit já tem nova CEO: Katherine Maher, antiga líder da Wikipedia

Katherine Maher é a nova CEO da Web Summit, depois da saída de Paddy Cosgrave após os seus comentários sobre o conflito Israel-Hamas. A ex-líder da Wikipédia diz estar “entusiasmada”

Depois da saída de Paddy Cosgrave, a Web Summit já tem um novo presidente executivo. Katherine Maher, antiga líder da Wikipedia, foi a escolhida para o cargo de CEO, segundo anunciado esta segunda-feira pelo conselho de administração da cimeira tecnológica.

Em comunicado, enviado às redações, a Web Summit diz que Katherine Maher tem a"capacidade de unir os mundos da tecnologia, humanidade e diálogo necessários para moldar o futuro". Katherine Maher tem experiência na gestão de grandes organizações mundiais - como a Wikipedia, UNICEF, Banco Mundial, entre outras - e, na ótica do conselho de administração, vai ajudar a Web Summit, em Lisboa, a"focar-se na sua missão de conetar pessoas e ideias que mudam o mundo". headtopics.com

Num vídeo divulgado nas redes sociais, Maher apresenta-se também num vídeo divulgado na rede social X, onde se mostra"entusiasmada" com o novo desafio.O cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, deixou a liderança da Web Summit há cerca de uma semana, após as suas declarações sobre o conflito Israel-Hamas, que resultaram num número crescente de empresas que cancelaram a sua participação no evento.

