Primeiro-ministro de Portugal apresenta exoneração

Pela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas a investigação em curso, respeitante a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objecto deDe imediato, apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso.

Quero, também, testemunhar o serviço à causa pública, durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do défice excessivo, saneamento da banca, pandemia e guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal. Agradeço, ainda, a disponibilidade para assegurar as funções, até à substituição, nos termos constitucionai

OBSERVADORPT: PS apresentará Santos Silva como primeiro-ministro provisório se Marcelo não quiser eleiçõesPS já disse que está preparado para todos os cenários e já tem uma 'solução consensual' caso Marcelo não queira eleições. Se PR as quiser, socialistas querem três meses para se reorganizarem.

RENASCENCA: PS pede a Marcelo 'nomeação de um Governo com um novo primeiro-ministro'[em atualiza&231;&227;o]

PUBLİCO: Marcelo pode nomear novo primeiro-ministro, mas isso vai contra a “tradição”Politólogos explicam que, além de ser “tradição” dissolver o Parlamento em casos como este, dificilmente estariam reunidas as condições para que um primeiro-ministro indigitado tivesse “legitimidade”.

PUBLİCO: PS tem nomes para primeiro-ministro, mas Marcelo quer convocar eleiçõesNesta quinta-feira, Marcelo deverá fazer o anúncio das eleições antecipadas, logo a seguir à reunião do Conselho de Estado.

CMJORNAL: Embaixador de Israel em Portugal diz que Marcelo 'disse a verdade' sobre quem começou a guerra'Eles [palestinianos] começaram a guerra em 7 outubro. Foi o que ele disse e não entendo o problema', disse Dor Shapira.

RTPNOTİCİAS: Entrevista à RTP. Representante da Palestina em Portugal esperava 'palavras de empatia' de MarceloO chefe da missão diplomática da Palestina em Portugal diz que esperava 'palavras de empatia' do presidente da República.

