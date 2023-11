Príncipe Harry perdeu mesada depois de ter acusado assessor de William

O afastamento dos duques de Sussex dos seus papéis de representantes da coroa britânica era para ter sido suave, com a manutenção de uma mesada, fornecida pelo então príncipe Carlos, durante um ano experimental, ao fim do qual poderiam decidir regressar.

“Embora tivéssemos preferido que continuassem a trabalhar como membros da família real a tempo inteiro, respeitamos e entendemos o desejo de terem uma vida mais independente”, lia-se no texto assinado por Isabel II. A rainha esclareceu ainda que o casal iria passar por um “período de transição”, entre o Reino Unido e o Canadá, país que integra a Commonwealth e onde o chefe de Estado é o monarca inglês.

Mas, de repente, Harry e Meghan estavam a rumar aos EUA, onde se estabeleceram num bairro rico da soalheira Califórnia, virando costas a tudo o que estava relacionado com a família real, ao mesmo tempo que havia rumores (que se confirmariam mais tarde) de terem perdido o montante que lhes assegurava, por exemplo, a segurança a que estavam habituados.

Uma investigação interna, liderada por Simon Case, viria a determinar que não havia nenhuma ligação entre o casal Christian Jones e Callum Stephens com Wootton; e Harry foi intimado a apagar o nome do secretário de William das acusações.

era uma forma de obrigar os Sussex a regressar ao Reino Unido. "A remoção do financiamento de transição, que o príncipe Carlos sabia que era a única tábua de salvação do seu filho para se manter seguro, foi considerada uma maneira muito eficaz de tentar trazer Harry e Meghan para o Reino Unido.