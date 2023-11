Luísa Castel-Branco sobre Márcia Soares: 'Não a suporto. Ela faz do Francisco gato-sapato'

Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Zé Lopes estiveram esta segunda-feira, dia 30 de outubro, no 'Dois às 10' a comentar a última gala do 'Big Brother'. Luísa Castel-Branco confessou que não está a gostar da aproximação de Francisco Monteiro e Márcia Soares. A comentadora afirmou que a concorrente a enerva. 'Eu enervo-me muito, já entrei na fase que me enervo muito.

) A Márcia é um ótimo ser humano, é uma rapariga impecável…mas não a suporto como jogadora', começou por dizer. 'É uma boa jogadora porque, na verdade, está a dar a volta àquilo tudo, acaba por ser ela a pessoa mais falada na gala toda mas eu não a suporto, nem suporto o jogo dela, ela representa, ela chora, ela pica, não, não suporto o jogo dela', acrescentou.

