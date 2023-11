Pedro Sánchez toma posse como primeiro-ministro espanhol

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez , tomou ontem oficialmente posse para mais um mandato, estando ainda a finalizar a formação do seu novo governo de coligação com a líder do Sumar, Yolanda Díaz. As negociações de bastidores decorrem ao mesmo tempo que uma centena de associações da sociedade civil convocou"esquerda, centro e direita" para sair hoje à rua, em Madrid, em protesto contra a amnistia aos líderes independentistas catalães.

E que um grupo de meia centena de antigos militares publicou um manifesto a pedir às Forças Armadas "a destituição do presidente do Governo e a convocação de eleições ".Bastaram dois minutos para Sánchez, com a mão na Constituição, prometer pela sua"consciência e honra cumprir fielmente as obrigações do cargo de presidente do Governo, com lealdade ao rei, e respeitar e fazer respeitar a Constituição como norma fundamental do Estado". O líder socialista foi reeleito na véspera, no Congresso dos Deputados, com 179 votos a favor e 171 contr





Pedro Sánchez toma posse como chefe do Governo espanhol

Referendo volta a empatar negociações da investidura de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez defende lei de amnistia na Catalunha
O líder socialista reuniu o Comité Federal do partido para discutir o acordo de coligação de Governo entre PSOE e Sumar.

Pedro Sánchez defende lei de amnistia na Catalunha

Sánchez pede amnistia pelo "interesse de Espanha" e pela "convivência entre espanhóis"
Pedro Sánchez diz que processo de amnistia pode sarar fracturas na sociedade espanhola.

