Maioria dos motoristas de TVDE não fala português e mesmo assim passam no exame

Exclusivo. Maioria dos motoristas não fala português e mesmo assim passam todos no exame - o segredo dos TVDE Há quase 68 mil motoristas de TVDE certificados em Portugal. Para receber o título, é necessário fazer um curso de formação em português e passar num exame também ele em português . No entanto, a maioria destes motoristas não falam português . Como passam então no exame? O Exclusivo infiltrou-se neste curso de formação obrigatório.





