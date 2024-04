Pastores e obreiros da IURD Angola são detidos por perturbação de culto religioso

Saiba passo a passo tudo o que Joel fez no dia em que esfaqueou seis pessoas até à morte em SydneyÉgua que puxava carruagem sofre enfarte e morre em Sevilha

Segundo o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, no domingo foram detidos 33 fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus Angola, que foram encaminhados para o Ministério Público para posterior julgamento sumário. Em comunicado, a ala"reformista" da IURD liderada pelo bispo Valente Bizerra Luís referiu que se registou, no domingo, um confronto entre as duas alas, o que obrigou a intervenção da polícia, tendo sido detidos mais de 40 pastores e obreiros.

Imagens que circulam nas redes sociais confirmam o confronto entre fiéis no domingo, dia em que alguns templos foram reabertos, entre eles a catedral do Alvalade, cuja missa foi dirigida pelo bispo Alberto Segunda, líder da ala brasileira.

