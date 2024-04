Metropolitano de Lisboa transporta 41,4 milhões de passageiros no primeiro trimestre

O Metropolitano de Lisboa transportou no primeiro trimestre do ano 41,4 milhões de passageiros, anunciou hoje a empresa, acrescentando que ultrapassou em 1,2 milhões o número de passageiros transportados no mesmo período de 2019, antes da pandemia

Os valores dos primeiros três meses deste ano correspondem também a “um aumento de 2,3% face ao período homólogo de 2023”.

Metropolitano De Lisboa Passageiros Primeiro Trimestre Aumento Procura

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Visao_pt / 🏆 6. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Metropolitano de Lisboa vai estudar prolongamento do Metro Sul do Tejo à Costa de CaparicaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Metropolitano de Lisboa vai estudar prolongamento do Metro Sul do Tejo à Costa de CaparicaExpansão do metro de superfície enquadra-se no Programa Ação Climática e Sustentabilidade 2030 e é uma reivindicação da população desde que o metro chegou aos concelhos de Almada e do Seixal, em 2007.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Governo prorroga concessão ao Metropolitano de Lisboa até 2030Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Governo prorroga concessão ao Metropolitano de Lisboa até 2030A compensa&231;&227;o financeira que o Governo atribuir&225; ao Metropolitano de Lisboa, at&233; 2030, ser&225; de cerca de 71 milh&245;es de euros.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Vice-presidente da Câmara de Lisboa admite sistema próprio de autocarros entre Lisboa e OeirasComeçou por ser idealizado como um metro ligeiro de superfície, mas, quatro anos depois de anunciada a intenção, o sistema de transportes que irá ligar os concelhos de Lisboa e de Oeiras poderá deixar os carris e circular no asfalto.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

BCE prepara terreno para primeiro corte de juros desde 2019O BCE deverá validar que o primeiro corte de juros acontecerá em junho, mas esconder o jogo na evolução da política monetária na segunda metade do ano.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »