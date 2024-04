Operações de busca continuam para encontrar jovem desaparecido no Tejo

As operações para encontrar o jovem desaparecido no sábado no Tejo , na zona do Cais do Sodré, em Lisboa , vão prosseguir como “buscas de rotina” nos próximos dias, envolvendo meios da Autoridade Marítima Nacional , informou esta segunda-feira fonte oficial.

O também porta-voz da Marinha acrescentou que os meios da AMN fazem “diversas navegações no Mar da Palha” e têm “especial atenção para ver se é encontrado o corpo da pessoa” desaparecida., assegurou José Sousa Luís, apesar das dificuldades para encontrar o corpo do jovem numa zona com muita densidade de navegação, como é o Rio Tejo.

Buscas Jovem Desaparecido Tejo Cais Do Sodré Lisboa

