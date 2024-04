Trabalhadores da EDP criticam postura da empresa nas negociações e ameaçam agudizar protestos

Os trabalhadores da EDP criticam a postura da empresa nas negociações, ameaçando agudizar os protestos e mantendo a greve que está a decorrer até ao fim do mês, segundo o Sindicato Nacional da Indústria e Energia .

Em declarações à Lusa, Rui Miranda, secretário-geral da estrutura sindical, disse que, numa reunião que ocorreu esta segunda-feira, e na qual o presidente executivo da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade, participou, por videoconferência, o“Como é que ele está aberto ao diálogo se o processo está completamente fechado?”, questionou.

EDP Trabalhadores Protestos Greve Negociações

