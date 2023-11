O antigo legado industrial ganha vida como hotel de luxo nas margens do Douro

Nas margens do Douro, o antigo legado industrial ganhou nova vida como hotel. Com arrojo e elegância, o The Rebello conjuga luxo, descontração e arte com espaços para todos. DoNas densas paredes de pedra, separadas do Douro apenas pela via que liga o Cais de Gaia à Afurada, já habitaram estruturas tão diferentes como uma fábrica de utensílios de cozinha ou armazéns de vinho.

O legado industrial originário do século XIX deu agora lugar a um alojamento que olha para o futuro, acolhe viajantes modernos e abraça em cada espaço o luxo contemporâneo e o lazer.Discretamente de portas abertas desde o início do verão, o The Rebello oferece todos os serviços de um cinco estrelas a que acrescenta a possibilidade de uma estadia totalmente independente já que todos os alojamentos dispõem de cozinha equipada. O hotel conta com 103 apartamentos, com tipologias diversas que vão dos estúdios às penthouse duplex dotadas de três quartos e amplos espaços exteriores, em grande parte debruçados sobre o Douro e o Port





expresso » / 🏆 8. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Conheça o hotel do Douro com melhores “Práticas Sustentáveis em Enoturismo”Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Falua compra Quinta do Mourão e fica com 100 hectares no DouroAo todo, a propriedade tem 77 hectares, dos quais 50 são de vinha. O grupo está agora em três regiões vitivinícolas e quer continuar a crescer no país.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

'De estafeta a CEO': o novo livro do fundador do Douro Finanças já está nas bancasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Sapadores e Polícia Marítima resgatam três jovens no rio DouroVítimas foram supreendidas pela subida da maré.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Urgência de ortopedia do hospital de Chaves fechada no mês de novembroMedida visa 'a máxima eficiência assistencial', segundo Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Corpo de homem retirado do rio Douro em Vila Nova de GaiaPolícia Marítima foi acionada e está a investigar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »