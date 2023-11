João Carlos Teixeira na China: “Andei três dias a não perceber porque é que os taxistas não me levavam ao hotel” João Carlos Teixeira chegou a Shanghai nos primeiros meses do ano e está rendido. Ainda a habituar-se ao país onde não se usa dinheiro vivo, tudo se paga com telefone e, na cidade que se compara com Nova Iorque, até os mendigos recebem dinheiro através de um QR Code.

João Carlos Teixeira fez formação no Sporting, passou por grandes clubes portugueses, já esteve no Qatar e agora está na China, num dos clubes mais antigos do país e com mais adeptos. Jogar no campeonato chinês tem sido uma grande experiência para o jogador minhoto O jogador português diz que está num campeonato competitivo e que fisicamente os jogadores são muito disciplinados. Além disso, explica que “o povo chinês gosta de futebol”. Jogar no campeonato chinês tem sido uma grande experiência para o minhoto. João Carlos Teixeira está numa equipa em que a maior parte dos jogadores não fala inglês. Nos treinos tem a acompanhá-lo um traduto





