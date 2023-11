Morre a cantora Sara Tavares aos 45 anos

A cantora Sara Tavares morreu este domingo, 19 de novembro, aos 45 anos. A informação foi primeiro avançada pela SIC Notícias, depois também confirmada pelo Observador. A cantora tinha sido diagnosticada com um tumor cerebral em 2009 (que a fez parar durante oito anos) e nos últimos meses acabou por acumular sucessivas complicações.

Sara Tavares conquistou primeira notoriedade como concorrente do programa de talentos “Chuva de Estrelas”, em 1994, quando imitou Whitney Houston e acabou por vencer a primeira edição daquela produção da SIC. Um ano depois ganhou o Festival da Canção, comSeguiu-se então um percurso singular na música portuguesa, à conquista de um espaço próprio e de uma voz pessoalíssima , cruzando as estruturas da pop e da música urbana com a tradição africana em que cresceu e sempre se moveu, em crioulo e em português, espelhando todas as suas influências e ambições criativas em discos como(2017), que lhe valeu a nomeação para o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portugues





