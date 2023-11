Ayatollah Ali Khamenei insta países muçulmanos a cortarem relações com Israel

A guerra no Médio Oriente ganhou novos contornos com o discurso do ayatollah Ali Khamenei, a mais alta autoridade iraniana. Segundo Khamenei, a derrota de Israel na guerra contra o Hamas em Gaza é um facto e instou os países muçulmanos a cortarem relações com Telavive. O líder supremo falava durante uma visita ao centro de desenvolvimento da Força Aérea do Corpo de Guardas da Revolução, onde foi apresentada uma nova versão de um míssil balístico hipersónico, o Fattah II.





