MEO vai explorar o SNS 24 por 51 milhões de euros

O Ministério da Saúde vai adjudicar à MEO a exploração do SNS 24 por 51 milhões de euros. Isto depois desta operadora ter pedido a impugnação do concurso, ter concorrido apresentando a sua proposta no dia seguinte ao pedido de impugnação e, logo de seguida, ter retirado o mesmo pedido do Tribunal Administrativo. De fora ficou a NOS, com uma proposta que contemplava um valor de apenas dois cêntimos mais alto no preço unitário em cada contacto telefónico.

O critério de adjudicação deste contrato era apenas um: o preço. O contrato ainda não foi celebrado, mas os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) produziram o relatório final deste concurso público, do qual deu conhecimento aos concorrentes, assim como da deliberação da decisão de adjudicação à MEO, com data de 31 de outubro – e oEste concurso, para a prestação de serviços para exploração do centro de contacto do SNS 24, foi lançado em agosto deste ano. Dentro dos prazos legais, a MEO pediu diversos esclarecimentos e a NOS requereu a prorrogação do prazo para a apresentação das proposta





🏆 10. SolOnline » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministério da Saúde anuncia progressão salarial de vários profissionais do SNSSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

Ministério da Saúde anuncia progressão salarial de vários profissionais do SNSTutela explica que 'os acréscimos remuneratórios agora aprovados vão ser pagos já a partir do mês de dezembro deste ano'.

Fonte: cmjornal - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

Ministério da Saúde anuncia progressão salarial de vários profissionais do SNSMedida tem um custo estimado de 34 milhões de euros e abrange cerca de quatro mil profissionais das carreiras farmacêuticas, dos técnicos superiores de saúde e das áreas de diagnóstico, entre outros.

Fonte: Publico - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

Ministério da Saúde anuncia progressão salarial de vários profissionais do SNSO Ministério da Saúde (MS) vai repor os salários de mais de 4.000 farmacêuticos, técnicos superiores de saúde, técnicos superiores das áreas de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores e assistentes técnicos, foi hoje anunciado.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

Ministério da Saúde anuncia progressão salarial de vários profissionais do SNSMinistério da Saúde anunciou que trabalhadores com contrato de trabalho em EPE vão ser reposicionados e receber retroativos a 2019. Decisão representa um investimento global de 34 milhões de euros.

Fonte: observadorpt - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »

SNS. Ministério da Saúde repõe salários de mais de quatro mil profissionais com contratoA medida abrange farmac&234;uticos, t&233;cnicos superiores de sa&250;de, de diagn&243;stico e terap&234;utica e assistentes t&233;cnicos.

Fonte: Renascenca - 🏆 10. / 61,6 Consulte Mais informação »