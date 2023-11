Estudo prevê que 7% das deslocações urbanas serão de mobilidade partilhada até 2030

Um estudo da Oliver Wyman com a Bolt divulga dados sobre a mobilidade partilhada, nomeadamente que 7% de todas as deslocações urbanas serão de mobilidade partilhada até 2030 e que o valor de mercado da indústria atingirá os 401 mil milhões de dólares (367,3 milhões de euros).

Um estudo da Oliver Wyman com a Bolt divulga dados sobre a mobilidade partilhada, nomeadamente que 7% de todas as deslocações urbanas serão de mobilidade partilhada até 2030 e que o valor de mercado da indústria atingirá os 401 mil milhões de dólares (367,3 milhões de euros). “A mobilidade partilhada, que inclui serviços como o ride-hailing (TVDE), o aluguer de trotinetes e bicicletas elétricas e a partilha de automóveis, representará 7% de todas as deslocações em transportes urbanos a nível mundial até 2030 (contra os atuais 3%), elevando a dimensão total do mercado para 401 mil milhões de dólares”, lê-se no novo relatório da consultora de gestão global Oliver Wyma





