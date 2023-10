Luís Miguel Henrique:"Ainda não há química suficiente no Benfica"Vídeo de festa de estudantes de Bragança gera polémicaReceitas saudáveis de Catarina Gouveia animaram Worten do Colombo (com descontos à espreita)

Intolerante ou preferência? A Mercadona tem uma linha exclusiva (e deliciosa) de produtos sem lactose

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

cmjornal »

'O Henrique Raposo escritor tem o fascínio pela cabeça da pessoa que comete suicídio'"As Tr&234;s Mortes de Lucas Andrade" &233; o primeiro romance do comentador Henrique Raposo. O autor regressa ao tema do suicido j&225; abordado em ensaios, mas agora com a liberdade da literatura. Num livro que apresenta um fresco da vida nos sub&250;rbios de Lisboa, Raposo mostra a “bondade de galochas que anda no meio do lodo”. Consulte Mais informação ⮕

No MAC/CCB a Colecção Berardo ainda fala mais alto, mas já conversa com outrasNovo museu abre na sexta-feira. Chega à arte do presente e também à que se faz fora da Europa e dos EUA. As colecções Ellipse e Teixeira de Freitas têm forte expressão, a do Estado é ainda tímida. Consulte Mais informação ⮕

Rússia alerta que situação catastrófica em Gaza pode ainda piorarVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Rússia alerta que situação catastrófica em Gaza pode ainda piorarPara Peskov, é necessário 'convocar a todos para um cessar-fogo' e não 'condenar as ações de apenas uma das partes'. Consulte Mais informação ⮕

Lagarde: 'Ataque terrorista contra Israel' gera conflito que deve 'travar ainda mais o crescimento'Chefe do BCE. 'O trágico conflito desencadeado pelos ataques terroristas em Israel' tornou-se em 'fonte principal de risco geopolítico' para a nossa economia. Consulte Mais informação ⮕

Agência para as Migrações terá estatutos publicados ainda esta semanaAna Catarina Mendes vai ser ouvida a pedido do PSD, que alega que, a poucos dias da entrada em fun&231;&245;es desta ag&234;ncia, ainda “n&227;o h&225; estatutos nem sede”. Consulte Mais informação ⮕