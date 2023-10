Moreirense triunfa em Arouca e sobe a sétimo da Liga

"Bombardeamentos intensos": Enviado especial CM/CMTV ouve sirenes soar na cidade israelita de Ashkelon“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPresidente da República devolve ao Governo diploma da privatização da TAPOs cães da Kokua dão assistência com amorPJ deteve cinco suspeitos de roubos a prostitutas em apartamentos no Porto e GaiaO antes e depois da passagem do furacão Otis pela cidade...

Um golo de Marcelo bastou para o Moreirense levar esta sexta-feira de vencida em casa do Arouca por 1-0, no jogo que inaugurou a nona jornada da I Liga de futebol, permitindo aos 'cónegos' subir ao sétimo posto.

O tento do avançado brasileiro surgiu aos 39 minutos, permitindo à equipa de Moreira de Cónegos somar o quarto jogo consecutivo sem perder e aproximar-se da zona europeia, enquanto, do outro lado, o Arouca somou a oitava partida seguida sem vencer para o campeonato, a quinta derrota consecutiva. headtopics.com

Com este triunfo, o Moreirense sobiu provisoriamente a sétimo, com 14 pontos, enquanto os arouquenses baixaram ao 16.º lugar, de disputa do 'play-off' de manutenção, com seis.

Leões jogaram com menos um desde o minuto oito. Coates respondeu à expulsão com golo. Piasecki empatou.

