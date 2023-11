Loures: os ciganos como golpe de marketing, a rutura de Ventura com o PSD e o início do Chega

Quando foi candidato a Loures, em 2017, André Ventura inventou o filão eleitoral do discurso racista e xenófobo contra a comunidade cigana como pura estratégia de marketing. As reações contra o candidato fizeram dele uma 'popstar' e levaram-no a querer fazer um partido. Acabou por sair do PSD em rutura com Rui Rio. Um amigo conta que ele 'abominava' a direita radical, mas acabou por se converter e avançar com a ideia do Chega.





expresso » / 🏆 7. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Chega acredita que cresce ao ser excluído pelo PSD. E aposta na era pós-MontenegroDecisão de Montenegro sobre Chega leva Ventura a rever a estratégia e a afastar-se de vez dos sociais-democratas. Partido crê que sai a ganhar com tática do PSD e está atento a futuro de Passos.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Uma 'catástrofe' iminente no SNS. E o Chega a contar com dias piores no PSDPedidos de escusa às horas extraordinárias continuam a crescer no SNS e as dificuldades em organizar escalas para as urgências chegam a Lisboa. Profissionais culpam Ministério e Direção Executiva.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

Esquerda aplaude posição de Guterres sobre conflito em Israel, Chega quer demissão, PSD aponta 'frase infeliz'Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 7. / 72,8 Consulte Mais informação »

PS estacionado, PSD a derrapar, Chega a acelerarSocialistas isolados em primeiro graças a nova quebra dos sociais-democratas. Radicais de Direita duplicam resultado das últimas legislativas e lideram na faixa etária dos 35 aos 49 anos.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

PSD e Chega exigem explicações sobre venda da EFACECPSD e Chega exigiram ao ministro da Economia explicações sobre este negócio.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »

Chega aceita formar Governo com PSD mas rejeita acordo parlamentarVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »