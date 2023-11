Lonely Planet: Caminho Português de Santiago entre as “melhores viagens para 2024”

01/11/2023 Publico

“Mais do que uma rota de peregrinação”, o caminho português até Compostela é “uma viagem panorâmica por Portugal e Espanha”. É também a única proposta lusa no Best in Travel 2024 da Lonely Planet.