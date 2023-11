Sete regras para fazer prosperar as suas finanças, seja qual for o clima económico

Estará recordado de eu dizer que o Governo dos EUA gastou mais do que amealhou durante quarenta e seis dos últimos cinquenta anos, e que em todos os países supostamente «ricos» o volume total de dívida pública sobe todos os anos.

O livro de Rob Dix foi um fenómeno de vendas no Reino Unido. Em Portugal é editado pela Ideias de Ler«Mostrem-me o incentivo», disse o lendário investidor Charlie Munger, «e mostrar-vos-ei o resultado». Os incentivos moldam os comportamentos: este princípio aplica-se ao treino canino e a praticamente todas as outras coisas.

Em resultado, ficará melhor em termos psicológicos e, provavelmente, financeiros, se ler e ouvir bastante menos notícias sobre finanças e encarar tudo aquilo que consumir com parcimónia. Mas como poderá continuar a ser um membro da sociedade responsável e informado se deixar de dar ouvidos à comunicação social? A minha abordagem é seguir os. Vejamos um exemplo simples: o governo aumentou 1 por cento a taxa base dos impostos.

fim do ano seguinte. E, é claro, nota-se nas estatísticas do governo, quando reporta que o PIB aumentou sem salientar que isso se deve ao facto de estar tudo mais caro e, na realidade, não se ter produzido nada a mais.

(até 2013 e muito antes, apesar do nome). Para calcular o rendimento do investimento no futuro em termos reais, há várias calculadoras onde pode introduzir diferentes supostas taxas de inflação e ver o efeito que terão. A minha preferida é a omnicalculator.com/finance/investment.

