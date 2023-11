Juízes reduzem pena a homicida que matou um jovem na casa de banho do bar Praxe em Paredes

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo.

Os juízes desembargadores tiveram em conta a idade de Cláudio à data dos factos: tinha 17 anos quando baleou Diogo Pereira, de 26, na cabeça e tentou ainda matar um amigo deste. O crime ocorreu na casa de banho do estabelecimento. Homicida e vítimas não se conheciam e nem trocaram palavras na noite do crime. Os magistrados entenderam ainda que os crimes foram cometidos na mesma noite, o que não revela por si só uma tendência criminosa por parte do arguido, que não tinha cadastro.

Suspeito de ter matado jovem de 26 anos na casa de banho de bar em Paredes quebra silêncio em tribunalExclusivosReviravolta no julgamento de Sara Carreira: Ivo Lucas contesta excesso de velocidade Ator quer peritos da PJ a depor. Garante que seguia a menos de 120 km/h. Requerimento já entrou no tribunal e a decisão cabe a magistrada.Homicidas de Jéssica espancadas na cadeia de Tires

Tita e Esmeralda Montes pediram para serem separadas da restante população prisional. Mãe e filha estão na mesma cela e não saem para o recreio com medo de novas agressões.Mulher foi vista pela última vez há quase um mês.Afonso, conhecido por "Fonfon", saiu de casa para ir para a escola e não voltou a ser visto. Homem realizava pequenos trabalhos agrícolas num terreno rural quando foi picado.

:

RENASCENCA: Sindicatos dos médicos e Governo reúnem-se esta terça-feiraA Federa&231;&227;o Nacional dos M&233;dicos criticou o ministro da Sa&250;de por "n&227;o ter sido capaz de um acordo digno e sem artimanhas escondidas nas cl&225;usulas, com a justa atualiza&231;&227;o da grelha salarial para todos os m&233;dicos" do SNS.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

DNTWIT: Cascais homenageia o mais internacional dos seus barbeirosTão discreto como requisitado, Joaquim Inácio Pica foi o barbeiro de 'estrelas' e estadistas, de Marcelo Rebelo de Sousa a Mobuto Sese Seko. Uma rotunda guardará agora o seu nome.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Sindicatos dos médicos e Ministério da Saúde procuram acordo em nova ronda negocialVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

VISAO_PT: Candidaturas a novo apoio à eficiência energética dos edifícios residenciais fecham hojeVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Sindicatos dos médicos e Ministério procuram acordo em nova ronda negocialSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Base dos EUA no Iraque atacada duas vezes no mesmo diaA base aérea de Ain al-Assad, situada a oeste da cidade de Ramadi, na província ocidental de Al Anbar, no Iraque, e que acolhe forças norte-americanas e aliadas, foi alvo de dois ataques na segunda-feira.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »