Escuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menores

A vítima, do sexo masculino, tem um atraso cognitivo profundo, começou a ser abusada em 2015, quando tinha 10 anos, sendo agora maior de idade. Residia no Centro de Acolhimento Temporário por decisão judicial, sendo frequente receber a visita do arguido, que prestava serviço em regime de voluntariado.

A relação de proximidade entre o arguido e a vítima não passou despercebida aos funcionários da instituição, que denunciaram o caso à direção, levando à detenção do antigo dirigente dos escuteiros pela Polícia Judiciária.

Segundo o Ministério Público, o alegado pedófilo tinha livre acesso à instituição e aproveitou-se das deficiências mentais e psicomotoras do menor para o sujeitar a atos de cariz sexual.O arguido tem 54 anos, é solteiro, reside em Abrantes, é funcionário das Finanças e gozava de excelente reputação social pela sua ligação ao escutismo e à Igreja Católica.

