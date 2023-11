John Bailey: o primeiro diretor de fotografia a presidir a Academia de Hollywood

John Bailey foi o primeiro director de fotografia do cinema americano a assumir a presidência da Academia de Hollywood — mas convém não esquecer os filmes em que assinou as respectivas imagens…Quase todas as notícias sobre a morte de John Bailey — falecido no dia 10 de novembro, em Los Angeles, contava 81 anos —, ainda que citando a sua carreira como director de fotografia, destacaram o período em que ele assumiu a presidência da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas a assumir tão importante cargo na estrutura do cinema “made in USA” — ironicamente, nos Óscares, nunca foi nomeado. Seja como for, vale a pena alargar o âmbito da sua memória. Eis três simples razões: “American Gigolo” (1980), a parábola moral de Paul Schrader que transformou Richard Gere numa estrela; “Os Amigos de Alex” (1983), de Lawrence Kasdan, retrato íntimo das ilusões e desilusões de toda uma geração ; e “Na Linha de Fogo” (1993), o “thriller” de Wolfgang Petersen em que Clint Eastwood interpreta um dos elementos da segurança do presidente John Kenned





